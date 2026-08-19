В Перми за месяц выросли продажи новостроек
В июле 2026 года в Перми было заключено 765 договоров долевого участия. Это на 2,4% больше, чем за предыдущий месяц, сообщает «РБК Недвижимость». Так, Пермь оказалась на шестом месте по росту количества ДДУ на рынке жилья среди крупных городов РФ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Всего в июле по всем мегаполисам было заключено более 17,3 тыс. договоров ДДУ, что на 1,1% больше, чем месяцем ранее. Заметнее всего интерес покупателей вырос в Самаре — сразу на 66,5% за месяц. На втором месте оказалась Казань, где спрос на новостройки вырос за месяц на 23,6%, на третьем — Воронеж с ростом активности покупателей на 22,1%.