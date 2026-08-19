В Перми за месяц выросли продажи новостроек

В июле 2026 года в Перми было заключено 765 договоров долевого участия. Это на 2,4% больше, чем за предыдущий месяц, сообщает «РБК Недвижимость». Так, Пермь оказалась на шестом месте по росту количества ДДУ на рынке жилья среди крупных городов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в июле по всем мегаполисам было заключено более 17,3 тыс. договоров ДДУ, что на 1,1% больше, чем месяцем ранее. Заметнее всего интерес покупателей вырос в Самаре — сразу на 66,5% за месяц. На втором месте оказалась Казань, где спрос на новостройки вырос за месяц на 23,6%, на третьем — Воронеж с ростом активности покупателей на 22,1%.