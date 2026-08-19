И.о. мэра Уфы Рустам Шарипов: «От каждого случая нужно извлекать пользу»

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов на прошедшем сегодня оперативном совещании в мэрии прокомментировал атаку БПЛА. Как сообщает UTV, господин Шарипов отметил, что городским службам необходимо сделать выводы для оперативных действий во время беспилотной опасности в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов (в центре)

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов (в центре)

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

«От каждого случая нам нужно извлекать максимум пользы, чтобы не допускать, не дай бог, каких-либо жертв или повреждений, минимизировать последствия таких случаев»,— пояснил Рустам Шарипов.

Сегодня утром Уфу атаковали шесть БПЛА, четыре из которых были сбиты, сообщал глава Башкирии Радий Хабиров. Один летательный аппарат, отметил он, повредил установку нефтеперерабатывающего предприятия в промзоне города, а другой врезался в многоэтажку в микрорайоне Затон.

Олег Вахитов