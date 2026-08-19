В Самаре бывшего торгового представителя обвиняют в хищении миллиона рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела против бывшего торгового представителя, которого обвиняют в хищении 1 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В полицию за помощью обратился представитель компании, занимающейся продажей кондитерских изделий.

«Работник организации, который осуществлял сбор денежных средств с контрагентов общества, не вернул в кассу собранные наличные. Хищение оперативно заметил директор ООО, который попытался взыскать со злоумышленника деньги, но, поняв, что самостоятельно не справится, обратился за помощью в полицию»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Сабрина Самедова