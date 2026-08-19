Молодые лукойловцы в торжественной обстановке получили дипломы магистров пермского политеха

В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялось вручение дипломов магистрам базовой кафедры «Инновационные технологии добычи нефти и газа» горно-нефтяного факультета одного из ведущих инженерных вузов страны. 11 молодых специалистов закончили обучение по образовательной программе «Технология разработки интеллектуальных месторождений». Все они уже работают в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Параллельно молодые специалисты проходили обучение по магистерской программе, в июне они успешно защитили дипломные работы.

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Пермский политех является стратегическим партнером Компании в подготовке высококвалифицированных кадров нефтегазовой отрасли. В этом году горно-нефтяной факультет ПНИПУ выпустил более 220 студентов разных специальностей. Также состоялся уже третий выпуск Корпоративной группы «ЛУКОЙЛА» в ПНИПУ. 36 студентов закончили обучение в Образовательном центре города Когалыма и теперь начинают строить свою карьеру в Компании.

ООО "Лукойл-Пермь"