Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Молодые лукойловцы в торжественной обстановке получили дипломы магистров пермского политеха

В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» состоялось вручение дипломов магистрам базовой кафедры «Инновационные технологии добычи нефти и газа» горно-нефтяного факультета одного из ведущих инженерных вузов страны. 11 молодых специалистов закончили обучение по образовательной программе «Технология разработки интеллектуальных месторождений». Все они уже работают в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Параллельно молодые специалисты проходили обучение по магистерской программе, в июне они успешно защитили дипломные работы.

Предыдущая фотография
Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Следующая фотография
1 / 6

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Пермский политех является стратегическим партнером Компании в подготовке высококвалифицированных кадров нефтегазовой отрасли. В этом году горно-нефтяной факультет ПНИПУ выпустил более 220 студентов разных специальностей. Также состоялся уже третий выпуск Корпоративной группы «ЛУКОЙЛА» в ПНИПУ. 36 студентов закончили обучение в Образовательном центре города Когалыма и теперь начинают строить свою карьеру в Компании.

ООО "Лукойл-Пермь"

Реклама