Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregory Bull / AP Фото: Gregory Bull / AP

От хобби островитян до олимпийского вида спорта. Да, серфинг за несколько столетий сделал потрясающую карьеру. Сухопутным жителям не понять, а вот народы, живущие у океана, скольжение на доске по волнам освоили еще в древности.

На островах Полинезии серфинг считался древней духовной практикой, а на Гавайях он был спортом для знати. Считалось, что вставший на доску простолюдин оскорбил короля и должен заплатить за это головой. Европейцы открыли для себя серфинг, добравшись до Гавайев в 1920-е. Поначалу находку не оценили, так бы и остались без серфинга, если бы не Дюк Каханамоку.

Уроженец Кавай, красавец и кинозвезда, он устраивал показательные выступления на доске, поражая зрителей трюками. Публика прониклась — публика захотела также. Вскоре на досках стояла половина Калифорнии. А Каханамоку постепенно забыли: звездный век недолог. А вот серфинг остался. Дюк был бы доволен — он не для ордена старался.

Павел Шинский