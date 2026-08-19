Инфляция в Челябинской области ускорилась до 5,3%

В июле 2026 года годовая инфляция в Челябинской области составила 5,3%, увеличившись к июньскому показателю на 0,3 п. п. Это ниже, чем в целом по стране (почти 6%), сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка.

Инфляция на продовольственные товары увеличилась до 1,2% после 0,9% в июне. Подорожал сахар. Среди основных причин — сезонный рост спроса в летние месяцы, а также перенос поставщиками в стоимость товара увеличившихся затрат на логистику. Выросли цены на мясопродукты. Сокращение объемов производства мяса птицы и свинины в регионе при росте издержек животноводов на доставку, комбикорма и ветеринарные препараты привело к повышению цен на охлажденные и мороженые тушки кур, куриные окорочка, свинину на кости и мясо индейки. Продолжили дешеветь куриные яйца из-за расширения их предложения в торговых сетях. Упали цены на молоко, йогурт, сметану, творожные глазированные сырки и сыр.

Годовой рост цен на непродовольственные товары после 1,1% в начале лета составил 1,2%. Моторное топливо продолжило дорожать по причине временного снижения производства нефтепродуктов из-за ремонта НПЗ и высокого сезонного спроса на горючее. Выросли цены на телерадиотовары и средства связи. На это повлияли некоторое ослабление рубля и перенос в цены дистрибьюторами и ритейлерами возросших логистических издержек. Продолжили снижаться цены на обувь, поскольку сезонно подешевел ее летний ассортимент. Стали значительно дешевле меха и меховые изделия из-за сокращения спроса.

Инфляция на услуги упала с 1,3% до 0,7%. Зарубежные поездки стали дороже. Это связано с некоторым ослаблением рубля в июне — июле. Также в разгар высокого сезона традиционно вырос спрос на путевки в популярные для туризма страны. Увеличилась стоимость телекоммуникационных услуг. В частности, выросла абонентская плата за доступ к сети Интернет — из-за накопившихся издержек на модернизацию и расширение сети операторы связи повысили тарифы и отменили часть скидок. Снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги.

Виталина Ярховска