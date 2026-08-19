«Фривольные сюжеты в часовом искусстве совсем не новость»
Анна Минакова — о часах с миниатюрами по мотивам японской сюнга
В середине августа 2026-го Chopard представил часы L.U.C Essence of Shunga, созданные в единственном экземпляре специально для монегасского часового бутика Art in Time. Фривольные сюжеты в часовом искусстве совсем не новость: достаточно заглянуть в музейные коллекции, чтобы обнаружить немало исторических часов с весьма игривыми сценами, иногда еще и спрятанными от посторонних глаз.
В современном механическом часовом мире первую скрипку в этом жанре, конечно, и уже достаточно давно играет Ulysse Nardin: были и знаменитые жакемары, разыгрывавшие небольшие пикантные сценки прямо на циферблате, и серия Classico с рисунками знаменитого итальянского иллюстратора Мило Манары. Теперь в эту игру включился Chopard.
На циферблате новых L.U.C разместили шесть миниатюр по мотивам японской сюнга — традиционной графики эпохи Эдо с весьма недвусмысленными сюжетами.
Все шесть вручную выполнены японским мастером уруси, причем появляются они по очереди на вращающемся диске. Сам циферблат сочетает лак уруси и эмаль Grand Feu, корпус диаметром 40 мм выполнен из этичного розового золота, внутри — автоматический калибр L.U.C 96.29-L с запасом хода 65 часов. Цена соответствующая сложности и уникальности — €97 тыс. без учета налогов.