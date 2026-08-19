Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Что может быть увлекательнее, чем погрузиться в обсуждение незнакомцами какой-то чувствительной темы? Например, какой самый странный совет вы получали или что вы поняли после первого года работы? Такие дискуссии характерны для платформы Reddit. Пользователи приходят обсудить все: от новинок игровой индустрии и мемов до научных открытий и политических новостей.

Теперь все эти разговоры станут основой для создания аудио и коротких видео, напоминающих TikTok. Наиболее вирусные текстовые истории озвучат при помощи нейросетей. Их можно будет слушать или смотреть во время тренировок, прогулок или домашних дел, сообщил TechCrunch. Идею почерпнули из пересказов историй с Reddit на сторонних сайтах.

Текстовые обсуждения то и дело переводят в формат видео, чтобы поделиться прочитанным или продолжить дискуссию в других соцсетях. Фактически компания решила превратить и так имеющийся контент в подкаст, рассказал генеральный директор Reddit Стив Хаффман. Экспертам предстоит понять, какие типы публикаций лучше всего подходят для новой подачи и станет ли этот формат частью экосистемы сайта.

При этом оригинальные публикации останутся: пользователи смогут бесконечно пополнять платформу текстами и комментариями в прежнем виде. Эксперимент может помочь Reddit активнее конкурировать с другими соцсетями, удерживая внимание пользователя. Любопытно, что эта история с неограниченным ресурсом. На платформе размещено 26 млрд публикаций. Чтобы их все изучить хотя бы по 5 секунд, понадобится более 4 тыс. лет.

Человечество уже рассказало о себе так много, что с новыми технологиями все это можно превратить в контент. При помощи ИИ в подкаст или даже сериал может превратиться архив рабочего чата, кулинарный блог или инструкции ко всем существующим техническим приборам. Бизнесу тоже наверняка найдется, что рассказать о себе.

Яна Лубнина