«Мосс благодаря своему благородству остался вторым»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Британский гонщик первой «Формулы» Стирлинг Мосс до сих пор считается самым выдающимся среди пилотов, которые так и не стали чемпионами. При этом Мосс выиграл немало гонок. Он стал первым на 16 гран-при из 66. Результат достойный, но по итогам сезона становился лишь вторым.

Причем в 1958-м для победы Стирлингу не хватило всего одного балла. А проблемой тогда стало благородство пилота. На чемпионский титул претендовали сразу два британца — Мосс и Майк Хоторн. В Португалии на трассе «Боавишта» Мосс был первым, а его главный конкурент заглох. Для того чтобы завести машину, он толкал ее по трассе против направления движения, что было запрещено правилами.

Организаторы гонки приняли решение дисквалифицировать нарушителя и лишить его всех очков за гонку. Казалось бы, вот он шанс оторваться от преследователя из-за дисквалификации главного конкурента. Но Мосс бросился на защиту соотечественника. Он заявил, что все видел и нарушений не было, так как соперник толкал свой болид за пределами трассы, а значит, правила были соблюдены.

Судьи посовещались и вернули Хоторну уже почти отобранные очки. В конце сезона это сделало его чемпионом. А Мосс благодаря своему благородству и обостренному чувству справедливости остался вторым. В итоге Стирлинг четырежды завершал сезон на второй позиции, так и не получив возможность встать на высшую ступень пьедестала почета.

В 1962-м Мосс попал в серьезную аварию и вернуться в большой автоспорт уже не смог. Спустя много лет после тех событий, в 2000-м, королева Елизавета посвятила его в рыцари. Когда известного пилота не стало, некролог начинался со слов: «Ушел из жизни человек, олицетворяющий автоспорт».

Владимир Осипов