Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Acer Фото: Acer

Обычно геймер наблюдает за игрой, глядя на монитор. Если же диагональ картинки достигает 300 дюймов, то это уже игра наблюдает за вами. Такое пугающее и завораживающее ощущение вызвали масштабы изображения проектора Acer Predator GD712. Производитель определил устройство в отдельную категорию игровых проекторов. Я разобрался, что отличает гаджет от обычных решений.

Чтобы представить возможности проекции аппарата, достаточно вспомнить футбольные ворота. Примерно такого размера картинку он способен выдать. Это не уникальное решение для подобного класса устройств, но скорость передачи и качество изображения ставят его в отдельный ряд. Обычный проектор для дома решает одну задачу — симпатичную картинку. Новинка Acer, кроме качества, уделяет внимание еще и быстроте передачи изображения. За красоту в GD712 отвечает набор технологий, как у хорошего кинопроектора: HDR10, Dynamic Black и контрастность 3,5 млн к 1. В игровых сценах это позволяет одновременно различать врагов в темных углах и не терять деталей при вспышках.

Световой охват покрывает 125% пространства стандарта Rec. 709, а сердце аппарата — светодиодный источник света со сроком службы до 30 тыс. часов. В реальности это годы проекций без замены элемента. Вторая задача Acer Predator GD712 — скорость. Именно тут сосредоточено принципиальное отличие от домашних решений. При переходе с 4K на Full HD частота обновления повышается до 240 Гц.

Дополняет ее поддержка технологии VRR. Она синхронизирует частоту проектора с видеокартой или консолью и убирает разрывы и микрозамирания в динамических сценах. Разработчики предусмотрели отдельные готовые настройки под разный характер игры. К примеру, проектор сам вытягивает детали в темных сценах в шутерах вроде Call of Duty или Counter-Strike. А в ярких открытых пространствах, вроде Horizon Forbidden West или Cyberpunk 2077, где важнее плотность деталей на экране, чем счетчик кадров.

Алгоритмы устройства уделяют особое внимание резкости и свету. Игровые проекторы — крошечная, но самая активная часть довольно неторопливого рынка. По данным аналитического агентства MarketLab, в домашнем сегменте именно игровое применение растет примерно на 12,5% в год. К 2034 году оно может занять больше трети всех продаж домашних проекторов. Для сравнения, вся категория глобально растет с темпом втрое ниже.

Александр Леви