Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Тот, кто осваивал иностранный язык, музыкальный инструмент или какой-то другой навык, сталкивался с этим. Сначала все кажется простым и ярким, и ты очень-очень быстро идешь вперед, но после сказке приходит конец.

Кажется, ты достиг какой-то точки, и этот предел не перешагнуть ни благодаря усердной практике, ни невероятной концентрации. Биологи из Мэрилендского университета выяснили, почему люди перестают прогрессировать при изучении и как к этому причастен мозг.

Оказалось, что его клетки окружает особая структура. Во время обучения она становится более рыхлой, позволяя мозгу перестраиваться и усваивать новую информацию. Затем примерно за сутки она возвращается в исходное состояние. Так мозг закрепляет то, чему научился. Но по мере того как навык становится привычным, этот цикл постепенно затухает и в какой-то момент прекращается совсем.

Разум словно решает: я уже все умею, мне больше ничего не нужно, и новое я больше не принимаю. И переключается на сохранение уже освоенного материала. Исследователи уже сейчас пытаются понять, как точно устроен этот механизм и можно ли на него повлиять, чтобы в будущем мозг дольше сохранял способность к обучению.

А мы могли бы продвинуться дальше: смотреть сериалы в оригинале как носители языка или освоить рояль уже совсем как виртуозы.

Анна Кулецкая