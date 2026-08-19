Количество инвесторов из Башкирии на Мосбирже увеличилось на 6,7 тысяч

По итогам июля в Башкирии число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 1,33 млн человек, что на 6,72 тыс. больше показателя предыдущего месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным пресс-службы Мосбиржи, в июле активные сделки на фондовом рынке совершали 89,58 тыс. жителей региона. Башкирия заняла седьмое место в рейтинге субъектов России по количеству владельцев брокерских счетов, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Ростовской и Свердловской областям.

Общее число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Башкирии на бирже, составило 192,73 тыс. штук.

В масштабах страны по итогам июля общее количество физических лиц с брокерскими счетами достигло 42,2 млн человек, при этом суммарное число открытых счетов превысило 80,8 млн.

Олег Вахитов