Из украинского плена освобожден военнослужащий из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобожден военнослужащий из Пермского края, контрактник из Кунгура. Об этом на своей странице в соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. Военнослужащий отправился в зону СВО в октябре 2023 года, а спустя год перестал выходить на связь с родными. В феврале 2025 года Международный Красный Крест сообщил родителям военного, что он жив и находится в плену.

Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел сегодня утром. Каждая сторона освободила по 103 военнослужащих. Российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии.