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Роспотребнадзор начал проверку в связи с выбросами сероводорода в Оренбурга

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало внеплановую проверку из-за превышения концентрации сероводорода в Оренбурге. Об этом сообщает минприроды региона.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Экослужба Оренбуржья накануне провела замеры атмосферного воздуха в Промышленном районе Оренбурга. При анализе данных концентраций загрязняющих веществ, полученных стационарным постом «Котова», зафиксировано превышение концентрации сероводорода.

Потенциальному источнику загрязнения, подлежащему федеральному надзору, в августе было объявлено три предостережения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Андрей Сазонов