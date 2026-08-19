Роспотребнадзор начал проверку в связи с выбросами сероводорода в Оренбурга

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало внеплановую проверку из-за превышения концентрации сероводорода в Оренбурге. Об этом сообщает минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Экослужба Оренбуржья накануне провела замеры атмосферного воздуха в Промышленном районе Оренбурга. При анализе данных концентраций загрязняющих веществ, полученных стационарным постом «Котова», зафиксировано превышение концентрации сероводорода.

Потенциальному источнику загрязнения, подлежащему федеральному надзору, в августе было объявлено три предостережения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Андрей Сазонов