Ценовые ожидания российского бизнеса в августе снова выросли. Показатель увеличился до 21 пункта, однако темпы роста замедлились, следует из результатов мониторинга предприятий, который провел Центробанк. В среднем компании рассчитывают, что в ближайшие три месяца цены увеличатся на 6,2% в годовом выражении. Среди главных причин роста бизнес называет подорожание закупок, логистики и топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал у предпринимателей из разных отраслей, согласны ли они с результатами опроса ЦБ. И что сильнее всего будет влиять на стоимость товаров?

Максим Третьяков, генеральный директор завода «Элкат»: «Первый драйвер — ситуация с бензином. Она дает фронтальный рост издержек. У нас уже подорожали перевозки, и, понятно, отказать в повышении цен мы не можем, потому что рост стоимости топлива очевиден. Газ и электричество тоже подорожали. Темпы роста несколько снизились, но это не значит, что рост прекратился: зарплаты все равно плавно растут. Все это происходит на фоне сложной рыночной ситуации. Мы явно не в минусе, просто пока отстаем от плана». Станислав Ивашкевич, управляющий партнер Ivashkevich Hospitality: «Отели в первую очередь очень сильно зависят от потребительского спроса. В деловой сезон мы зависим от корпоративных клиентов, у которых бюджеты были сформированы еще в прошлом году. Они не могут кардинально повысить цены в течение месяца-двух, поэтому и мы не можем повышать их стоимость проживания. Если мы работаем с индивидуальными туристами, они также ожидают определенный уровень цен за определенный уровень сервиса. Нас гости просто не поймут». Ксения Рясова, генеральный директор Finn Flare: «Спрос и предложение сблизились, поэтому сейчас мы видим, что восстанавливаются и трафик в торговых центрах, и, главное, продажи. Больше всего на рост цен влияет курс валюты. Можно просто сравнить, сколько стоит доллар сейчас и сколько он будет стоить через три месяца: разница в процентах отразится на ценах. Плюс, конечно, логистика. Это две главные составляющие, все остальное — не причины для роста цен».

Как следует из результатов мониторинга предприятий, рост издержек бизнеса в августе замедлился после максимума с мая 2022 года. Оценки делового климата со стороны компаний также немного улучшились — индикатор поднялся с - 3,5 до - 2,4 пункта. А краткосрочные ожидания спроса после трех месяцев снижения начали восстанавливаться. Рост зафиксирован почти во всех отраслях, кроме сельского хозяйства.

Владислав Викторов