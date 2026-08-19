В Уфе курьера мошенников приговорили к 3,5 года колонии

Октябрьский районный суд Уфы приговорил местного жителя, который передал деньги пенсионерки мошенникам, к 3,5 года колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в марте этого года фигуранту дела в мессенджере предложили работу курьера мошенников. Его вознаграждение составляло 10% от похищенной суммы.

Через месяц он прибыл к 80-летней уфимке, назвал ей кодовое слово и забрал 1,2 млн руб., которые в тот же вечер передал неизвестной. Вырученные 120 тыс. руб. он присвоил.

Майя Иванова