«Алексей Батраков вряд ли мечтал оказаться в Турции»

Президент турецкого «Галатасарая» заявил о подписании россиянина Алексея Батракова. Об этом сообщают источники, близкие к клубу. По словам Дурсун Озбека, «Галатасарай» приобрел высококлассного футболиста. Российская спортивная пресса сообщает, что контракт с Батраковым будет подписан на четыре года, а сумма сделки составит €25 млн. Но пока все неофициально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Алексею Батракову сейчас 21 год. Он очень быстро стал звездой РПЛ. После дебюта за «Локомотив» в марте 2024 года им восхищались многие эксперты, и стало понятно, что удержать игрока, которого называют самым талантливым в своем поколении, «Локо» вряд ли сможет. Обычно в такие моменты на первый план выходит «Зенит». Самый богатый клуб страны всегда не прочь приобрести хорошего футболиста. Но не в этот раз. Дело в том, что отступные, так называемый buy-out, для европейских клубов по Батракову прописаны на уровне €20 млн, а российским командам пришлось бы заплатить больше. Об этом открыто говорит агент полузащитника Владимир Кузьмичев:

«Знаешь, в чем сложность? Для российских клубов не существует buy-out, поэтому это очень дорого, и не все клубы могут себе позволить вступить в борьбу за Алексея».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Батракова в €28 млн. И вот нашелся клуб, который предложил €25 млн. Это «Галатасарай». Не нужно глубоко разбираться в футболе, чтобы понять: сам Батраков вряд ли мечтал оказаться в Турции. Ведь еще совсем недавно речь шла о ПСЖ. Но в нынешних реалиях для российского таланта переезд из Москвы в Стамбул точно будет шагом вперед, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«В Турции ему потребуется минимум времени для адаптации: турецкий менталитет в чем-то ближе, чем французский. Глобально никакого антагонизма к игрокам из России, русскоговорящим, я имею в виду, нет. Играть при такой атмосфере, а еще, дай бог, в Лиге чемпионов — это лучше, чем рубить деньги в "Зените", в "Газпроме"».

Возможно, «Галатасарай», где сейчас играют такие звезды, как Виктор Осимхен, Лерой Сане и Илкай Гюндоган, станет для Алексея Батракова трамплином, чтобы перебраться в чемпионат посерьезнее. В деньгах российский полузащитник точно выиграет. Сейчас в «Локомотиве» ему платят около €1 млн в год. В Турции эта сумма наверняка будет значительно выше. Хотя сам Батраков к деньгам относится спокойно. По крайней мере, он говорил об этом в интервью:

«В плане денег, мне кажется, я более-менее рассудителен. Могу что-то купить там из вещей, условно, но к этому отношусь с головой».

По неофициальной информации, «Локомотив» получит от «Галатасарая» €25 млн плюс возможные бонусы в размере €4 млн. Причем эти значительные суммы турецкая сторона планирует выплатить в рассрочку в течение двух лет. Только нужно учитывать, что отдавать долги турецкие клубы не любят, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании:

«Большинство турецких клубов делают таким образом: они не платят, и, естественно, клуб подает иск. Через год им предлагают заплатить. Ну, естественно, потому что есть контракт, и понятно, что они выиграют. Те подают апелляцию. Это еще полгода. Поверьте мне, эти €25 млн они будут получать неизвестно сколько».

Но, судя по всему, эти нюансы руководство «Локомотива» уже не заботят. Турецкие СМИ сообщают, что Алексей Батраков должен прилететь в Стамбул 19 или 20 августа. Так что матч с «Ростовом» в Кубке России «Локомотив» провел уже без молодого футбольного дарования нашей страны.

Владимир Осипов