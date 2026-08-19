В Татарстане в этом году благоустроят 51 общественное пространство

В Татарстане на благоустройство 51 общественного пространства выделили 2,7 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, на сегодня выполнено около 70% строительно-монтажных работ.

В этом году в республике также реализуют шесть проектов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды прошлого года. Их общая стоимость составляет 906 млн руб.

Всего с 2015 по 2025 год в Татарстане благоустроили 450 общественных пространств. На эти цели направили около 29 млрд руб., в том числе более 14 млрд руб. из федерального бюджета.

Анна Кайдалова