ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения птицефабрики в Уфимском районе
Специалисты ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» завершили капитальный ремонт оборудования ОРУ 35 кВ на подстанции «ПТФ», обеспечивающей энергоснабжение птицефабрики «Уфимская». В ходе работ заменены линейные и шинные разъединители с большим сроком эксплуатации, а также масляные выключатели на элегазовые выключатели.
Замена оборудования позволила повысить надежность электроснабжения, сократить эксплуатационные затраты и усилить безопасность: элегазовые аппараты отличаются высокой коммутационной способностью, длительным ресурсом и пониженной пожароопасностью.
ООО «Башкирэнерго»
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