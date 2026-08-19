ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения птицефабрики в Уфимском районе

Специалисты ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» завершили капитальный ремонт оборудования ОРУ 35 кВ на подстанции «ПТФ», обеспечивающей энергоснабжение птицефабрики «Уфимская». В ходе работ заменены линейные и шинные разъединители с большим сроком эксплуатации, а также масляные выключатели на элегазовые выключатели.

Завершение пусконаладочных работ на ОРУ 35 кВ ПС «ПТФ»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Замена оборудования позволила повысить надежность электроснабжения, сократить эксплуатационные затраты и усилить безопасность: элегазовые аппараты отличаются высокой коммутационной способностью, длительным ресурсом и пониженной пожароопасностью.

ООО «Башкирэнерго»