Спортсмены АО «БЭСК» стали призерами забега #ЗаДобро

Легкоатлеты АО «БЭСК» отличились в забеге #ЗаДобро, организованном благотворительным фондом «Система». На дистанции 5 км начальник отдела экономического планирования и отчетности ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Рафис Муллугалямов занял второе место с результатом 19 мин. «Серебро» и у ведущего инженера отдела механизации и транспорта ПО «БЭС» ООО «Башкирэнерго» Игоря Федорова, пробежавшего 10 км за 37 мин. «Бронзовой» медалью копилку электросетевиков пополнил начальник департамента внутреннего аудита АО «БЭСК» Илья Ганцев. Он преодолел дистанцию 21 км за 135 мин.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Всего в этом году акция объединила около 700 спортсменов из 55 регионов страны, преодолевших более 42 000 км. Фонд конвертировал физическую активность в благотворительный бюджет, который пойдет на оборудование спортивной площадки в Великоустюгском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

ООО «Башкирэнерго»