Власти Оренбуржья прогнозируют стабилизацию топливного рынка через 2–3 недели

Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин заявил, что в ближайшее время в регионе ожидается стабилизация ситуации на топливном рынке. Его слова приводят из программы «Телевышка» на ГТРК Оренбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В эфире программы господин Шарыгин отметил, что на данный момент точной даты стабилизации пока нет, однако есть вероятность, что в ближайшие 2–3 недели удастся выйти на более стабильный режим снабжения.

Министр отметил, что приоритеты в регионе расставлены жестко: в первую очередь топливо направляется агропромышленному комплексу и логистической сфере — для доставки скоропортящихся продуктов, хлебобулочных изделий и товаров в торговые точки, а также для обеспечения бесперебойной работы предприятий. Стабилизация снабжения, по прогнозам, позволит снизить дефицит и сделать топливо доступнее для автомобилистов.

Яна Вежлева