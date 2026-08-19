В Башкирии матери погибшего на производстве выплатили 1 млн рублей компенсации

Матери погибшего работника компании в Башкирии выплатили 1 млн руб. моральной компенсации морального за несчастный случай на производстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным "Ъ-Уфа", это ООО "Рощинский".

Проверка прокуратуры Стерлитамакского района установила, что в мае 2025 года во время ремонта сельскохозяйственной техники работник погиб из-за несчастного случая, причинами которого стали нарушение требований охраны труда и ненадлежащая организация условий труда.

Майя Иванова