В Башкирии матери погибшего на производстве выплатили 1 млн рублей компенсации
Матери погибшего работника компании в Башкирии выплатили 1 млн руб. моральной компенсации морального за несчастный случай на производстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным "Ъ-Уфа", это ООО "Рощинский".
Проверка прокуратуры Стерлитамакского района установила, что в мае 2025 года во время ремонта сельскохозяйственной техники работник погиб из-за несчастного случая, причинами которого стали нарушение требований охраны труда и ненадлежащая организация условий труда.