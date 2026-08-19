Мэрия Воронежа насчитала в городе 22 км велодорожек

Общая протяженность велодорожек в Воронеже составила 22,2 км, что «превышает плановые показатели». Об этом на оперативном совещании в мэрии доложил первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рыженин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в этом году разработана и утверждена концепция использования велосипедных маршрутов до 2035 года. «В приоритетных зонах развития инфраструктуры для СИМ и велосипедов определены ключевые маршруты»,— сообщил Рыженин.

Чиновники разработали схему для шести маршрутов. Документ проходит согласование в ГИБДД. После этого будет принято решение о нанесении соответствующей разметки. Перечисленные господином Рыжениным направления — Северный микрорайон-Центральный парк, Чернавский мост-ВОГРЭС, Шилово и Юго-Западаный микрорайон. Глава города Сергей Петрин, заслушав доклад, поручил ускорить решение вопроса с разметкой на существующих тротуарах с выделением полосы для велосипедистов.

«До 1 сентября определиться с разметкой и знаками»,— заявил мэр.

Согласно другому документу, принятому гордумой в 2023 году, — «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж до 2045 года» — велосипедная инфраструктура будет расти по следующей схеме:

В краткосрочной перспективе (до 5 лет) — создание основного каркаса велосипедных маршрутов общей протяженностью 58,8 км. Среди ключевых объектов — велодорожки по бульвару Победы (2,2 км), Московскому проспекту (4,1 км), улицам Плехановской (2,4 км), Кольцовской (3,5 км), Ворошилова (2,8 км), 20-летия Октября (3 км), а также по Северному, Чернавскому мостам и мосту ВОГРЭС. Предусмотрено обустройство маршрутов по проспектам Ленинскому (8 км) и Патриотов, улицам Димитрова, Кирова, Ленина, Ломоносова и другим магистралям — всего 29 участков.

В среднесрочной перспективе (5–10 лет) сеть дополнят маршрутами, связывающими районы многоэтажной застройки с объектами притяжения — торговыми центрами, учебными заведениями и местами отдыха. Протяженность новых велодорожек составит 55,3 км, в том числе по улицам Ломоносова, Владимира Невского, Маршала Жукова, 60 Армии, Шишкова, 9 Января, Донбасской, Космонавтов и другим.

В долгосрочной перспективе (более 10 лет) запланировано строительство еще 18,9 км велодорожек в периферийных районах.

В сумме — в планах воронежских властей 133,15 км велодорожной сети.

Анна Швечикова