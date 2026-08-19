В Нижегородской области вновь появились проблемы с топливом: АЗС периодически не работают из-за отсутствия бензина, продолжается система заправок «чет-нечет». Власти возобновили привлечение к работе на заправках волонтеров, чтобы те помогали контролировать установленные правила. Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ усиление контроля поясняли, в частности, «неоправданным ажиотажем» и несоблюдением водителями системы «чет-нечет». На комитете заксобрания по ЖКХ депутаты попросили профильного министра Михаила Куренкова прокомментировать ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр ЖКХ и энергетики Нижегородской области Михаил Куренков

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Министр ЖКХ и энергетики Нижегородской области Михаил Куренков

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

— К сожалению, это объективная реальность. Есть, мягко так назовем, выход во внеплановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Соответственно, из-за этого меняется и объем доступного ресурса, и логистика его доставки в различные регионы. Возьмем, например, «Газпром». У них базовый завод был в Москве. Завод по определенным причинам встает, и у них логистика переходит, например, на Омск, а это плечо доставки по железной дороге, семь дней. То есть возникают разрывы. Плюс, что бы ни говорили, ажиотаж на фоне того, что периодически АЗС встают, дополнительно увеличивает реализацию. Понятно, что ажиотаж — не первопричина, а следствие. Это действительно так, из-за логистических в том числе разрывов, недостатка ресурсов на конкретный день. Вместе с нефтяными компаниями правительство старается принимать меры. В частности, привлекать волонтеров, чтобы навести больше порядка на конкретных АЗС.

записала Галина Шамберина