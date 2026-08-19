В финансовой экосистеме «Лайтхаус» стали доступны депозиты НОВИКОМа для юридических лиц

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) расширил присутствие на портале финансовой экосистемы «Лайтхаус». Теперь юридические лица могут размещать свободные средства на депозитах НОВИКОМа и получать доход на неснижаемый остаток (НСО) на расчетном счете непосредственно через финансовую экосистему. Ранее на «Лайтхаус» стали доступны предложения банка по оборотному кредитованию.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

«Лайтхаус» — финансовая экосистема для бизнеса, которая объединяет банки и компании в рамках единой экосистемы. Здесь предприятия могут в онлайн-формате получать предложения финансовых организаций и выбирать оптимальные условия. Интеграция НОВИКОМа в сервисы по размещению денежных средств в депозиты и НСО расширяет выбор инструментов для управления корпоративными финансами.

«Мы последовательно расширяем каналы взаимодействия с корпоративными клиентами. Оформление накопительных продуктов через «Лайтхаус» позволяет компаниям решать важную финансовую задачу — оперативно управлять свободной ликвидностью на оптимальных условиях. Для НОВИКОМа это также возможность быть доступнее для широкого круга предприятий», — отметил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

Сотрудничество НОВИКОМа и «Лайтхаус» началось в 2025 году. Расширение цифрового присутствия соответствует стратегии банка по развитию дистанционных каналов обслуживания и повышению доступности финансовых продуктов для бизнеса.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»