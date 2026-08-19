В Башкирии ожидаются ветер и туман
20 августа в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Башгидрометцентр.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Ветер будет южный, ночью — 0-5 м/с, днем — 5-10 м/с.
Столбик термометра ночью опустится до +9…+14°, в восточных районах — до +4°, днем — +23…+28°.
На отдельных участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, видимость при котором составит 500 м и менее.
В Уфе ожидается переменная облачность, без осадков. Подует южный ветер, ночью — 0-5 м/с, днем — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +25…+27°.