В Кургане планируют построить ИТ-парк почти за 1 млрд рублей

В Кургане собираются построить ИТ-парк за 987,3 млн руб., объявление о торгах на право строительства опубликовано на портале госзакупок.

Организатором аукциона выступило государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области», строительство финансируется из регионального бюджета.

Начальная стоимость контракта — 987,3 млн руб., размер обеспечения заявки — более 4,9 млн руб., размер обеспечения контракта — 5% от начальной цены (49,5 млн руб.). Заявки, включающие в том числе подтверждение опыта работы в строительстве или реконструкции объектов, принимаются до 3 сентября 2026 года.

Алиса Дубинец