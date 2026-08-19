Умер почетный житель Перми, ветеран Великой Отечественной войны

В Перми на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Аркадий Бронников. Об этом сообщается в соцсетях администрации Свердловского района Перми. Аркадий Бронников был призван в ряды Советской Армии в ноябре 1943 года, с августа 1944-го участвовал в боевых действиях на фронте в составе 9-й гвардейской армии, служил в парашютно-десантных войсках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТОС Егошиха Фото: ТОС Егошиха

Награжден орденами Славы и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Аркадий Бронников более 26 лет преподавал криминалистику в Пермском филиале Нижегородской академии МВД, служил в органах внутренних дел. Кандидат юридических наук, доцент, автор научных работ, в апреле 2025-го был удостоен звания «Почетный гражданин города Перми».