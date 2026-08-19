Участник «Времени героев» Марат Сибаев стал федеральным инспектором по Удмуртии

Федеральным инспектором по Удмуртии стал участник программы «Время героев», заслуженный работник правоохранительных органов республики Марат Сибаев. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО

«Марат Сибаев обладает высокой ответственностью, принципиальностью и навыками принятия решений в сложных условиях. Уверен, что эти качества, а также знания, полученные в рамках программы “Время героев”, будут востребованы на новой должности»,— сказал его наставник, полпред Игорь Комаров.

В органах правопорядка Марат Сибаев служил более 30 лет. Он награжден орденом Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, пятью медалями «За отвагу» и медалью «За охрану общественного порядка».

Господин Комаров добавил, что перед федеральным инспектором стоят задачи обеспечивать эффективное взаимодействие между республиканскими и федеральными властями и содействовать решению вопросов, влияющих на качество жизни жителей.

В ходе стажировки в аппарате полпреда Марат Сибаев изучил работу филиалов фонда «Защитники Отечества» и Центров управления регионами. Он посетил пункты отбора на службу по контракту, места реабилитации участников СВО, центры развития БПЛА и оборонные предприятия. Марат Сибаев участвовал в совещаниях органов власти России и Удмуртии.