Школьники примеряют люкс

250 тыс. руб. за костюм на школьную линейку — такие траты к 1 сентября уже не редкость, говорят собеседники “Ъ FM”. При этом подростковая мода меняется. А самые обеспеченные семьи далеко не всегда гонятся за новым гардеробом к каждому 1 сентября. Сколько стоит нарядить школьника? И что сегодня считается модным за партой?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Еще недавно рюкзаки столичных школьников украшали «Лабубу». Теперь на первый план выходят кастомные подвески, брелоки, ретро-кроссовки и сочетание дорогих вещей с более демократичными. Но за партой у моды остается одно ограничение — в школьной форме придется провести целый день, говорит стилист Влад Лисовец:

«Детей в школу стараются одевать все-таки не столько модно, сколько удобно и красиво. Это немного разные вещи. В основном выбирают прямые брюки, пиджаки и поло. Рубашки и пиджаки — скорее для более торжественных случаев в школе. Если говорить о популярных брендах, то это, как правило, Christian Dior и Dolce & Gabbana. Это самые известные бренды, и понятно, что, когда ребенок носит такую одежду, это уже говорит о достатке семьи».

К старшим классам школьная форма все чаще уступает место полноценному премиальному гардеробу от Armani и Gucci до Tom Ford и Brunello Cucinelli. И в этом случае счет быстро идет на сотни тысяч, говорит гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов:

«Чтобы одеть ребенка в школу, два комплекта обойдутся примерно в 200-250 тыс. руб. Если говорить о люксовом и премиальном сегменте, то популярны, например, Balenciaga, Loewe и Gucci. Сейчас эти бренды выпускают много вещей именно для подрастающего поколения, а не только для взрослых».

Причем ехать за брендами в Милан или Париж необязательно. Еще год назад среди популярных премиальных марок в детских заказах были Balenciaga, Bogner, Stone Island и Maison Margiela. А средний чек зарубежной покупки, по данным CDEK.Shopping, составлял около 25 тыс. руб. Теперь доступ к такому ассортименту стал еще проще, и сами дети лучше понимают, что именно хотят, отмечает основатель Kin Store Константин Булычев:

«Ситуация с детской и подростковой одеждой на нашем рынке, на мой взгляд, сейчас достаточно хорошая. Есть Lamoda, которая, например, предоставляет доступ и к премиальным брендам. Я могу судить об этом как отец пятиклассницы, которая следит за всеми трендами благодаря доступным гаджетам и, даже на мой строгий отеческий взгляд, выглядит современно».

Да и зарубежный люкс уже не единственный способ показать, что школьник следит за модой. Своя аудитория появилась у российских марок среднего и премиального сегмента, продолжает Николай Константинов:

«Российский фэшен будет развиваться в сегменте middle-up—premium. Здесь уже есть такие бренды, как Post Post Scriptum, Asia и Autentiments. При этом у подрастающего поколения нет какого-то единого общего вайба или направления в моде: каждый следит за тем, что ему интересно».

Впрочем, даже в обеспеченной семье новый учебный год необязательно означает новый гардероб. Часть вещей покупают заранее, на распродажах или за границей. А младшим детям они иногда достаются «по наследству», говорит директор модного дома Raschini и отец четверых детей Сергей Викулин:

«Младший ребенок, как это принято в многодетных семьях, носит вещи из большого гардероба, которые достались от старшего. В некоторых случаях они даже не успели побывать в носке и теперь просто подходят ему по размеру. Кроме того, одежду покупает мама. Я, если и покупаю какие-то вещи, то нечасто. Последний раз, кажется, мы были на шопинге в Италии, где был достаточно хороший выбор. Еще попали на ноябрьскую "Черную пятницу" и что-то там купили. Это тоже один из критериев при выборе вещей, в которых ребенок потом сможет ходить в школу».

По словам стилистов, к образу нужен еще и рюкзак. Так, например, детская модель Stefano Ricci Junior в ЦУМе стоит около 450 тыс. руб. Есть и чуть скромнее — портфель того же бренда за 180 тыс. руб. А ведь еще канцелярия... Так что четверть миллиона на одежду — это, похоже, только начало списка покупок.

Андрей Дубков