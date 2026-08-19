Выдача кредитных карт в Челябинской области упала на 2,3%

В июле 2026 года жителям Челябинской области выдали 33,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 2,3% меньше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в середине лета россиянам одобрили почти 1,3 млн таких кредитных продуктов. За месяц показатель сократился на 1,6%. Наиболее серьезная динамика уменьшения числа выданных новых кредитных карт зафиксирована в Иркутской области (–5,4%), Приморском (–5,1%) и Пермском (–5%) краях, а также в Ростовской области (–3,8%) и Краснодарском крае (–3,3%).

Виталина Ярховска