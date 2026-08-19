Нацпроектстрой и КЭАЗ заключили соглашение о партнерстве

На выставке «PRO//Движение. Транспортные системы управления» в Нижнем Новгороде Нацпроектстрой и КЭАЗ заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали Управляющий директор Дивизиона ЖАТ ГК «Нацпроектстрой» Константин Хромушкин и председатель совета директоров ГК «КЭАЗ» Андрей Канунников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КЭАЗ Фото: КЭАЗ

Стороны намерены развивать сотрудничество в области применения электротехнических решений для объектов инфраструктуры, включая комплектующие для систем питания микропроцессорной централизации, устройств автоблокировки и электрообогрева. В числе направлений для совместной работы — расширение использования композитных материалов и рост доли отечественных инновационных компонентов при производстве систем железнодорожной автоматики.

«Надёжное энергоснабжение устройств железнодорожной автоматики служит фактором безопасности движения поездов. Наращивая применение отечественных материалов и решений в партнерстве с ведущими поставщиками, мы обеспечиваем технологический суверенитет наших производственных компаний и повышаем стабильность работы инфраструктуры», — отметил Константин Хромушкин.

«КЭАЗ придаёт приоритетное значение разработке компонентов и решений для стабильного энергоснабжения объектов, использующихся в знаковых для страны инфраструктурных проектах. Стратегическая кооперация с Нацпроектстроем — это результат системной работы компании по развитию продуктовой линейки, глубокой отраслевой экспертизы и высокого уровня локализации производства. Благодарим партнёров за доверие и рассчитываем на углубление взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Андрей Канунников.

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