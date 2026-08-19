ММК поделился опытом роботизации на главной ИТ-конференции ТЭК

В Санкт-Петербурге на конференции «ИТ-Ритм» представители ММК рассказали о внедрении программных роботов на предприятии. На примере реальных кейсов ММК показал, как системная роботизация дает измеримый результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Директор «ММК-Учетный Центр» Оксана Самойлова рассказала, как программные роботы забрали на себя рутинный пласт работы: перенос данных между системами и многочасовые сверки. Итог – ноль ошибок вследствие человеческого фактора, прозрачность операций и отсутствие механического труда.

Директор «ЦТР Некст» Михаил Верисов рассказал, как связка RPA, Task Mining и Process Mining позволяет видеть бизнес-процессы насквозь: находить скрытые резервы по цифровым следам и готовить ИТ-ландшафт к трансформации без авралов и стресса.

На стенде «ЦТР Некст» участники конференции видели процессных роботов в деле. Показательный пример – полностью автоматизированный розыгрыш для участников мероприятия: бот за доли секунды присваивал номера, рассылал уведомления и поздравлял победителей. Никакого ручного труда – только отлаженная логика алгоритмов.

Коллеги из разных компаний отметили комплексный подход ММК: автоматизация здесь – не точечное решение, а системная стратегия. Она снижает трудозатраты, ускоряет ключевые процессы и подтверждает статус комбината как одного из лидеров цифровой трансформации в российской промышленности.

ПАО «ММК»