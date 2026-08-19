Для пострадавших от атаки БПЛА в Уфе организовали пункт временного размещения

Для жителей многоэтажного дома в уфимском Затоне, пострадавшего от атаки БПЛА, организовали пункт временного размещения, сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, в результате происшествия повреждено остекление на верхних этажах, обломки и осколки упали на припаркованные машины. Ранение получил студент из Индии, его жизни ничего не угрожает.

На место ЧП выехали вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов. Сформирован оперативный штаб. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Мы встретились с жителями, разъяснили им условия и формат нашего дальнейшего взаимодействия. У нас уже есть нормативно-правовая база, которая позволит достаточно быстро принять решения по оказанию помощи пострадавшим», — прокомментировал Рустам Шарипов. По его словам, глава республики поручил оперативно приступить к устранению последствий атаки. «Этим мы и будем заниматься в ближайшее время»,— отметил сити-менеджер.

Майя Иванова