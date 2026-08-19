В консолидированный бюджет Татарстана с начала года по июль поступило 27,3 млрд руб. акцизов — 49,7% от плановых назначений. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан получил 27,3 млрд рублей акцизов за семь месяцев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан получил 27,3 млрд рублей акцизов за семь месяцев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшую сумму (12,2 млрд руб.) обеспечили акцизы на нефтепродукты. Еще 9,9 млрд руб. поступило от акцизов на пиво, 3 млрд руб. — в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам.

Акцизы на алкоголь принесли бюджету 2,1 млрд руб., на газ для производства аммиака — 100 млн руб.

Анна Кайдалова