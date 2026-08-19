В Башкирии сократился объем выданных кредитных карт

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле в Башкирии было выдано 37,3 тыс. новых кредитных карт, что на 3,1% меньше, чем месяцем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в стране в июле банки выдали 1,27 млн кредитных карт — на 1,6% меньше, чем в июне.

Наибольшее количество выданных кредиток было отмечено в Москве (104,1 тыс.), Московской области (75,6 тыс.), Краснодарском крае (52,8 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (50,9 тыс. ед.) и Свердловской области (40,9 тыс. ед.).

Наибольшее сокращение числа выданных новых кредитных карт было зафиксировано в Иркутской области (-5,4%), Приморском (-5,1%) и Пермском (-5,0%) краях, а также Ростовской области (-3,8%) и Краснодарском крае (-3,3%).

Рост, по данным пресс-службы НБКИ, зарегистрирован в Чувашии (+17,1%), Воронежской (+1,0%), Московской (+0,8%) и Белгородской (+0,7%) областях, а также в Москве (+0,1%).

Олег Вахитов