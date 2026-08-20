В Прикамье не смогли оспорить создание исправительного учреждения в центре поселка

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Елены Барыбиной из поселка Комсомольский Кунгурского городского округа. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда. Она оспаривала решения нижестоящих инстанций, согласно которым ФСИН разрешалось разместить участок исправительного центра (УФИЦ) на территории населенного пункта. Этот участок с расположенным на нем зданием рассчитан на 67 осужденных, которых планируется привлечь к работе на местной птицефабрике «Комсомольская». Предприятие вложило 60 млн руб. в ремонт объекта.

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Приказ о создании УФИЦ в Комсомольском, подписанный ФСИН в апреле 2025 года, Елена Барыбина оспорила сначала в Кунгурском городском суде, затем в апелляции. Обе инстанции отказали в удовлетворении требований. Среди прочего госпожа Барыбина указывала, что здание, предоставленное для проживания осужденных, находится в самом центре поселка, где большинство жителей проводят свободное время. Так, по ее мнению, нарушаются права граждан на безопасное и комфортное проживание. Открытие УФИЦ вызвало протесты со стороны части жителей поселка.

Первая инстанция и апелляция в удовлетворении требований Елене Барыбиной ранее отказали. По мнению судов, обстоятельства дела свидетельствуют лишь о личном нежелании истца размещения УФИЦ в поселке Комсомольском. При этом каких-либо доказательств того, что нарушаются ее права на безопасность и комфортное проживание, не представлено.