Незаменимых стало слишком много

Незаменимые есть, но их хотят уволить. Кадровики нашли в офисах «тихих партизан». Так называют сотрудников, которые осознанно замыкают на себе критически важные процессы и не делятся информацией. Почему уникальность персонала стала негативом для бизнеса? И чего добиваются такие работники?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Неожиданно появился новый персональный менеджер в банке — значит, прежний, каким бы хорошим он ни был для клиента, взял на себя слишком много функций. И руководство решило ввести коллегу-дублера, говорят опрошенные “Ъ FM” кадровики. Иногда это оптимистичный сценарий для компании, но чаще бывает наоборот — дело доходит до манипуляций начальством. Незаменимые сотрудники стали тревожным сигналом для бизнеса, считает управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев:

«Если в компании есть человек, чьего отпуска все боятся, — "тихий партизан" у вас уже завелся. Такой сотрудник сознательно делает себя незаменимым: настраивает CRM так, чтобы разобраться в ней мог только он, ведет учет по собственной методике. Формально все работает, но проверить или изменить его систему практически невозможно.

Например, главбух торговой компании выстроила учетную систему полностью под себя и в последний момент срывала сроки отчетности, из-за чего компании грозили серьезные штрафы. При этом уволить ее боялись полтора года. В итоге пришлось нанять параллельного бухгалтера якобы в помощь, который постепенно "вытаскивал" систему, и только после этого расстаться с главным бухгалтером».

Такой стиль работы заметен не только у бухгалтеров, сотрудников финансовых подразделений, но чаще и у менеджеров по продажам, и айтишников, особенно среди системных администраторов. Им не нужны информационные посредники. А данные, что у них есть, своего рода гарант стабильности рабочего места и возможность требовать карьерного повышения. Но чаще в этом виновато само руководство, считает партнер, директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин:

«Сначала появляется сильный сотрудник, который берет на себя больше ответственности, а руководитель начинает все больше на него опираться. И тогда компания говорит: "Он сделал себя незаменимым". Мне кажется, правильнее сказать, что мы сами позволили ему стать незаменимым.

У меня есть правило: каждый месяц я задаю себе вопрос — что будет, если этого человека не станет?

Если ответ: "Бизнес просто рухнет", — значит, пора бить тревогу. В какой-то момент я обнаружил, что действительно слишком многое завязано на одном человеке. Поэтому довольно быстро начал дублировать ответственность и функции. Увольнять его мы не стали, потому что до манипуляций с его стороны дело не дошло».

Главное — вовремя перехватить управление у таких сотрудников, добавляет основатель и управляющий партнер «HR-Студии Мария Алексеева. Но сделать это непросто, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«Если это коммерческий блок, и 80% сделок, которые формируют доход компании, находятся в руках одного человека, это непростая задача, и решить ее увольнением в один день невозможно. В такой ситуации мы вывели другое подразделение и разделили продукты. Это было временное решение, но оно позволило перехватить коммуникацию с конечным клиентом. В итоге этот человек не остался в компании, а большую часть клиентов удалось сохранить.

Такие сотрудники были и есть. Я называю их "золотыми гвоздями".

С одной стороны, им выгодно сохранять свою уникальность, с другой — это дает возможность шантажировать руководителя или клиента в зависимости от занимаемой позиции».

30% россиян, как показывают соцопросы, хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. Вряд ли все они те самые незаменимые. Да и на шантаж руководство, как выясняется, уже не реагирует. Но «тихих партизан» стало действительно больше, замечают опрошенные “Ъ FM” HR-специалисты. И им видимо придется сменить тактику.

По данным Росстата, количество безработных в Москве в первом полугодии подскочило сразу на 70%. Уровень безработицы в столице поднялся с 0,8% до 1,3%. 100 тыс. человек, по сути, на бирже труда. А количество вакансий на столичном рынке, как посчитали аналитики Superjob, сократилось почти 20% , а вот резюме стало больше на треть. Так что пришло время делиться и контактами, и информацией, по крайне мере, со своими коллегами.

Аэлита Курмукова