В Башкирии директора компании оштрафовали за слив неочищенных стоков на почву

По инициативе прокурора Кигинского района руководитель ООО «Киги Коммунальщик» оштрафован на 10 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). В его адрес внесено представление о недопустимости подобного впредь, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в селе Верхние Киги находилась ассенизаторская машина, принадлежащая «Киги Коммунальщику», которая сливала неочищенные сточные воды на почву.

Майя Иванова