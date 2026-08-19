В Самарской области мошенники рассылают сообщения в Max от имени депутатов
Жителям Самарской области поступают массовые сообщения в Max от имени депутатов. Неизвестные пишут под ником региональных политиков с их фотографиями на аватаре.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В частности, мошенники пишут от имени председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова и депутата губдумы Екатерины Кузьмичевой. Злоумышленники сообщают о якобы утечке персональных данных и последующих звонках по этому поводу.
Гражданам следует проявлять бдительность и игнорировать подобные сообщения.