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В Самарской области мошенники рассылают сообщения в Max от имени депутатов

Жителям Самарской области поступают массовые сообщения в Max от имени депутатов. Неизвестные пишут под ником региональных политиков с их фотографиями на аватаре.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, мошенники пишут от имени председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова и депутата губдумы Екатерины Кузьмичевой. Злоумышленники сообщают о якобы утечке персональных данных и последующих звонках по этому поводу.

Гражданам следует проявлять бдительность и игнорировать подобные сообщения.

Андрей Сазонов