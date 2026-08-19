Суд ввел процедуру реализации имущества экс-главы правления Экопромбанка

Арбитражный суд Пермского края принял решение о реализации имущества бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева. В марте 2026 года в отношении господина Туева была введена процедура реструктуризации долгов в рамках банкротства экс-банкира.

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Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми Андрей Туев

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

Напомним, в начале 2025 года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании 319,5 млн руб. с Андрея Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова солидарно. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрея Туева приговорили за это к семи годам лишения свободы, однако в 2024 году суд освободил его условно-досрочно.

18 марта 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, после чего кредитная организация была признана банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка превышали 6,3 млрд руб.