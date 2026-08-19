Жительницу Чайковского отправили в колонию за преступления в отношении несовершеннолетних

Чайковский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в совершении ряда тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщают пресс-службы региональных СУ СКР и ГУ МВД.

Как установило следствие, 23-летняя девушка, действуя в составе организованной группы, изготавливала и распространяла порнографические материалы с несовершеннолетними. Доход от реализации порнографических материалов поступал в криптовалюте, которую конвертировали в рубли. Всего фигуранты привлекли к участию в съемках десять девочек и одного мальчика в возрасте от 12 до 16 лет.

Деятельность преступной группы была пресечена летом 2025 года в ходе совместной операции Киберполиции, Интерпола и СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе расследования, проводимого сотрудниками регионального СУ СК, обвиняемая заключила досудебное соглашение.

По приговору суда виновной назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.