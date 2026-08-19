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Бывшему главврачу больницы в Озерске утвердили срок в колонии

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор бывшему главному врачу клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства в Озерске Евгению Фомину. Виновный в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) отправится в колонию строгого режима на девять лет, следует из картотеки суда.

Установлено, что в 2018–2023 годах, будучи главным врачом больницы, Евгений Фомин получил через посредника 20 млн руб. от представителя компании за оказание покровительства и попустительства. Так, между организацией и клинической больницей в 2021 году по итогам конкурса был заключен контракт на капитальный ремонт здания инфекционного корпуса для нужд учреждения. Стоимость работ составляла свыше 154 млн руб. Деньги были выделены из бюджета в качестве целевой субсидии. В том же году у Евгения Фомина возник умысел на получение взятки. Главным условием было получение не менее 12% от итоговой цены контракта. Для этого он содействовал заключению и исполнению контракта, заключил дополнительное соглашение о выплате 50% аванса и увеличил стоимость работ в пределах 10%. Впоследствии главврач беспрепятственно принял и оплатил частично выполненные работы. В результате подрядчик получил 118,5 млн руб. Полученные деньги исполнитель контракта выводил под видом дополнительных премий сотрудникам или распределения прибыли подконтрольного ему производственного кооператива.

В июне этого года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал Евгения Фомина виновным в получении взятки. Помимо основного наказания, ему также назначили штраф в размере 20 млн руб. и запретили в течение семи лет занимать управленческие должности. Адвокат бывшего главврача озерской больницы подал апелляцию, однако городской суд утвердил приговор. Фомин вину не признал.

Виталина Ярховска

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