Бензину снизили класс

Петербургская биржа запускает торги бензином пониженных стандартов. Как сообщает площадка, с 18 августа АЗС могут приобрести АИ-92 классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», а также АИ-95 и АИ-98 стандартов «Евро-4». Как это отразится на рынке? И придется ли автомобилистам массово спасать свои двигатели?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным Института энергетики и финансов, бензина нет примерно на трети заправок по стране. Нехватку топлива власти планируют восполнить менее экологичными классами — «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2». Такое топливо отличается от общепринятого в России «Евро-5» большим количеством серы, бензола и других соединений. На двигателе современных авто это может сказываться пагубно, говорит член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«В первую очередь это влияет на каталитический нейтрализатор — систему, которая отвечает за экологические показатели автомобиля. За несколько тысяч километров эксплуатации на таком топливе катализатор, скорее всего, выйдет из строя, поскольку он не рассчитан на такое содержание серы. Во-вторых, масло придется менять чаще. При этом лучше использовать масло с более высоким щелочным числом, чтобы компенсировать воздействие серной кислоты, которая образуется при окислении большого количества серы в таком топливе».

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что явление временное, и к обычным стандартам вернутся, как только ситуация на рынке стабилизируется. А теперь хотя бы появляются понятные правила, считает независимый аналитик по нефтегазу Андрей Дьяченко:

«Торговать на внебиржевом рынке бензином нового качества сложнее, поскольку рынок к такому товару еще не привык и пока не имеет ориентиров по ценам. Поэтому ему необходимы прозрачные и публичные значения, от которых можно будет отталкиваться при торговле на других базисах и различных расстояниях».

У кого будет реализовываться такое топливо, рассказала заместитель гендиректора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина:

«Поскольку топливо будет продаваться через СПбМТСБ, в первую очередь его получат независимые АЗС. Но многое зависит от региона, в который оно поступит. В Москве действуют высокие экологические требования к транспорту, поэтому здесь такое топливо, если и будет использоваться, то точечно. В регионах, где независимые АЗС широко представлены, его применение более вероятно. Они смогут получать топливо более низкого экологического класса, и, скорее всего, оно будет дешевле».

Некоторые автомобилисты уже сообщают о проблемах, которые, по их словам, могут быть связаны с качеством топлива: появляется странный запах, меняется звук работы двигателя, возникает сизый дым, загораются красные индикаторы на приборной панели. На этом фоне автосервисы уже отмечают повышенный интерес к профилактике двигателей, рассказывает генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Увеличилось количество запросов на диагностику форсунок — деталей, которые впрыскивают топливо, — и на их промывку. Похоже, водители начинают заранее, профилактически проверять топливную систему. Массовых случаев, когда автомобили приезжают уже с неисправными двигателями, мы пока не фиксируем. При этом китайские автомобили, как ни странно, более чувствительны к качеству топлива, чем даже старые европейские модели. Главное, чтобы топливо соответствовало требованиям, указанным в сервисной книжке».

А иначе на замену запчастей придется потратить от 50 тыс. руб. в лучшем случае, продолжает член правления Союза автосервисов Илья Плисов:

«Есть октан-корректор, и современные блоки управления двигателем могут в достаточно широком диапазоне корректировать работу системы зажигания и впрыска. Однако эта возможность не бесконечна. Если активно эксплуатировать двигатель и сильно нажимать на педаль газа, детонация может возникнуть. Она оказывает сильное разрушительное воздействие на двигатель».

Вице-премьер Александр Новак поручал информировать покупателей на АЗС о классе топлива. Остается рассчитывать на добросовестность заправщиков.

Анжела Гаплевская