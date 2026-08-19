Наехавший на полицейского житель Башкирии получил три года колонии

Мелеузовский районный суд приговорил 28-летнего жителя Салавата, который наехал на сотрудника ДПС, к трем годам колонии общего режима. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2025 года фигурант ехал на автомобиле Toyota Chaser без государственных номеров по дороге Р-240. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, он пытался скрыться от преследовавших его и преградивших ему путь сотрудников ГИБДД.

Объезжая преграду и выполняя разворот, нарушитель наехал на ногу инспектора ДПС, а затем скрылся с места происшествия.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова