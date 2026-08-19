Прикамский инвестор, судившийся с властями, получил разрешение на строительство глэмпинга

Чайковское ООО «Валентина», занимающееся проектом глэмпинг-парка в Красновишерске, получило разрешение на его строительство. Это следует из информации, указанной в протоколе заседания муниципального совета по улучшению инвестклимата. Согласно документу, на текущий момент к участку, где будет расположен объект, уже подведены водоснабжение и электроснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Непермь Фото: ВК Непермь

В связи с задержкой подключения электроэнергии сроки завершения строительно-монтажных работ сдвинутся. На участке также ведется обустройство автономной канализации. После их окончания планируется приступить к внутренней отделке четырех глэмпингов. Кроме этого, инвестору предстоит сформировать земельный участок под организацию парковки после смены территориальной зоны.

В рамках проекта будут построены всесезонные дома типа «А-фрейм», шатры, бани, купели, кухня-ресторан, пляж, игровые площадки и прочее. Ранее сообщалось, что размер инвестиций составит 22 млн руб. Завершить строительство глэмпинга планировалось в 2027 году.

Проект ООО «Валентина» по строительству глэмпингов в Красновишерском округе был одобрен советом по инвестклимату местной администрации в 2023 году. Однако во время подготовки проекта для рассмотрения краевым советом администрация Красновишерска отозвала декларацию ООО «Валентина». Соответственно, проект не был рассмотрен и в региональном совете по развитию предпринимательства. Это решение администрации ООО «Валентина» оспорило в арбитражном суде. В итоге суд обязал местные власти направить в АИР новую декларацию и возобновить работу по проекту.