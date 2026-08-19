Площадь текущего строительства жилья в Перми выросла за год на 12%

В августе 2026 года площадь текущего строительства жилья в Перми достигла 2,07 млн кв. м. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 12% (тогда — 1,85 млн кв. м.). Так, Пермь заняла третье место среди крупных городов по положительной динамике строительства. Об этом сообщает портал «Движение.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На первом месте по росту объемов строительства жилых площадей оказался Омск — там за год рост составил 23,8% (с 0,64 до 0,80 млн кв. м). На втором — Челябинск с ростом 20,7% (с 0,90 до 1,09 млн кв. м). Также в пятерку лидеров вошли Нижний Новгород (+11,1%), Краснодар (+9,7%).