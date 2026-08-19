В Ульяновске дорожная компания незаконно снизила себе НДС на 62 млн рублей

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело директора и владельца «Симбирской дорожной компании» (СДК) Раиля Губейдуллова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, следствие установило, что 40-летний владелец и директор СДК Раиль Губейдуллов, «использовав подложные счета-фактуры ряда коммерческих организаций», направлял с 2020 года по 2023 год налоговые декларации, в которых уменьшал суммы НДС к уплате в бюджет на суммы вычетов, полученных по ложным документам псевдоконтрагентов.

В результате данных незаконных действий бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму более 61,6 млн руб., сообщает прокуратура, отмечая, что в целях возмещения ущерба наложен арест на принадлежащие Раилю Губейдуллову объекты недвижимого имущества и долю в уставном капитале СДК.

ООО «Симбирская дорожная компания» было зарегистрировано в декабре 2018 года. 100% компании принадлежит Раилю Губейдуллову. По итогам 2021 года СДК имела выручку 508 млн руб. и чистую прибыль 6 млн руб., в 2022 году — максимальную выручку за время своего существования — 615 млн руб. при убытке 12 млн руб., 2025 год компания закончила с нулевой выручкой и убытком 0,5 млн руб. Среди ключевых партнеров были управление дорожного хозяйства Ульяновска, ульяновское МБУ «Дорремстрой», администрации Сенгилеевского и Старомайнского районов Ульяновской области.

Андрей Васильев, Ульяновск