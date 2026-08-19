Судебные приставы добились очистки двух земельных участков от борщевика

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю добились от собственников двух земельных участков ликвидации зарослей борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее обследование земельного участка в Верещагинском округе площадью 15 тыс. кв. м., проведенное работниками муниципалитетов, выявило заросли борщевика. Собственникам предписали полностью убрать опасное растение и привести территорию в порядок. Но требования официальных документов были проигнорированы. Тогда убрать заросли борщевика собственников обязал суд. Нарушители были ограничены в праве на выезд за пределы России, что позволило ускорить темпы ликвидации сорняка.

Аналогичное исполнительное производство было окончено в Осинском округе. Там суд обязал собственницу земли, на которой также был обнаружен опасный сорняк, не только избавиться от растения, но и в течение пяти лет осуществлять агротехнические работы, направленные на его полное искоренение. Приставы предупредили гражданку, что неисполнение судебного решения закончится для нее мерами принудительного исполнения. Но это не побудило ее к активным действиям. В итоге женщине также запретили выезжать за границу. После этого собственница начала активную борьбу с борщевиком, и вскоре земельный участок был очищен. В течение пяти лет судебные приставы будут ежегодно проверять территорию, чтобы убедиться, что решение суда исполняется надлежащим образом.