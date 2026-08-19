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Врио главы Удмуртии подписала указ об изменении состава комиссии по мобилизации

Состав призывной комиссии по мобилизации граждан в Удмуртии обновился после кадровых перестановок. Соответствующий указ 17 августа подписала врио главы республики Ольга Абрамова. Документ опубликован на сайте правительства.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Председателем комиссии стала Ольга Абрамова, заместителем — военком Удмуртии Рустам Маликов. В состав вошли представители военкомата, начальник УФСБ по Удмуртии Сергей Гапотченко и руководитель регионального управления Росгвардии Александр Басенко, главы министерств и члены правительства, включая Сергея Багина (минздрав), Виктора Лашкарева (минпромторг), Александра Олюнина (минцифры) и др.

Изменения вносятся в указ о призывной комиссии по мобилизации граждан в Удмуртии, подписанный в марте 2022 года.